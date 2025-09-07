پخش زنده
معاینات پزشکی پیش از اعزام ورزشکاران تکواندو و هندبال به بازیهای آسیایی جوانان - بحرین انجام شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، معاینات پزشکی ورزشی پیش از اعزام ورزشکاران به بازیهای آسیایی جوانان بحرین در پنجمین روز پیگیری شد.
ستاد پزشکی ورزشی مجموعه ورزشی آزادی تهران میزبان تکواندوکاران نوجوان و هندبالیستهای نوجوان دختر بود.
ورزشکاران در این ستاد تحت معاینات مختلفی از جمله، آزمایش خون، مشاوره ضد دوپینگ، روانشناسی، تغذیه، عمومی، بینایی سنجی، ارتوپدی، قلب و عروق قرار گرفتند.
این معاینات برای ورزشکاران اعزامی به بازیهای همبستگی کسورهای اسلامی هم انجام میشود.