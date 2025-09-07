به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مجتبی قهرمانی در جلسه شورای شهر بندرعباس افزود: هیچ‌کس حق ندارد این سهم را در جای دیگری مصرف کند، چرا که این اقدام مصداق تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم تلقی می‌شود و دستگاه قضائی به‌صورت جدی به این موضوع ورود خواهد کرد.

وی با انتقاد شدید از وضعیت نامناسب نظافت و مبلمان شهری بندرعباس گفت: وضعیت بهداشتی شهر به ویژه در خیابان‌های اصلی و محلات مختلف، بسیار نابسامان و غیرقابل قبول است و این مسئله با شأن مردم هرمزگان و شهروندان بندرعباس همخوانی ندارد.

قهرمانی افزود: متأسفانه با وجود صرف هزینه‌های میلیاردی در حوزه نظافت شهری، کیفیت خدمات ارائه شده در حد مطلوب نیست و بسیاری از نقاط شهر با انباشت زباله، عدم نظافت کافی و نبود مبلمان مناسب مواجه هستند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: شهرداری به عنوان مسئول اصلی خدمات شهری باید نظارت و مدیریت خود را در این حوزه افزایش دهد و از تکرار چنین شرایطی جلوگیری کند.

وی افزود: همچنین به نظر می‌رسد کارگران پیمانکاران خدمات شهری در شرایط مناسبی نیستند که این موضوع نیز نیازمند بررسی و رسیدگی ویژه است.

قهرمانی گفت: برخی نقاط شهر از جمله خیابان خواجه عطا و بازار قدیم که محل عبور روزانه هزاران مسافر و شهروند است، وضعیت نامناسبی دارد و حتی مغازه‌های سوخته و متروکه به حال خود رها شده‌اند که این موضوع زیبایی و امنیت محیط شهری را تهدید می‌کند.

وی همچنین در خصوص تخلفات ساختمانی و اجرای ناقص احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: در بندرعباس ساخت و ساز‌های غیرمجاز و بدون مجوز به وفور دیده می‌شود و این مسئله نظم شهری را به هم زده است، وظیفه شورای شهر و شهرداری است که با نظارت دقیق و قاطع، با این تخلفات برخورد کنند تا شهر نظم و قانونمند شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نسبت به واگذاری‌های نامناسب اماکن عمومی به بخش خصوصی نیز هشدار داد و افزود: فضا‌های عمومی متعلق به همه مردم است و نباید به کسب‌وکار‌هایی مانند ساندویچی‌ها و مغازه‌های نامرتبط واگذار شود که عملاً فضای مورد استفاده شهروندان را کاهش می‌دهد و این موضوع نه تنها برخلاف سیاست‌های مدیریت شهری است.

قهرمانی در ادامه به موضوع ساماندهی افراد معتاد و اهمیت حفظ امنیت و سلامت شهروندان اشاره کرد و گفت: نگاه انسانی به افراد معتاد باید همراه با برنامه‌ریزی مدون برای ساماندهی آنان باشد تا ضمن حفظ کرامت انسانی، امنیت و سلامت جامعه تأمین شود.

وی همچنین درباره منابع درآمد پایدار شهرداری گفت: دستگاه قضائی پیگیری افزایش درآمد‌های پایدار و مستمر شهرداری‌ها را از محل مالیات‌ها و عوارض آلایندگی شرکت‌ها و صنایع آلاینده دنبال می‌کند، که باید در توسعه خدمات شهری به شکل مطلوب هزینه شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان به مشکلات مالی شهرداری بندرعباس اشاره کرد و گفت: در نخستین واریزی‌های اداره مالیات، بخش زیادی از منابع صرف پرداخت بدهی‌های بیمه تأمین اجتماعی کارکنان شهرداری شد و حساب‌های شهرداری به‌شدت تحت فشار بود؛ به گونه‌ای که در سال‌های اول حدود ۲۰۰ میلیارد تومان صرف تسویه بدهی‌ها شد و پرونده‌های قضائی متعددی علیه شهرداری از سوی پیمانکاران وجود داشت.

قهرمانی درباره اهمیت ارتقا زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی استان افزود: شهر بندرعباس به دلیل وسعت و جمعیت، نیازمند توسعه فضای تفریحی و پارک‌های بازی برای کودکان و خانواده‌ها است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص وضعیت دست‌فروشان گفت: دست‌فروشان برادران و خواهران و مادران ما هستند که در گرمای طاقت‌فرسای بندر تلاش می‌کنند تا نان حلال به خانه‌هایشان ببرند، نگاه ما به آنها انسانی است و نباید فعالیت‌شان مانع یا مشکل‌آفرین باشد.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی دست‌فروشان افزود: برخی از آنها مجبورند هر شب تجهیزات روشنایی و موتور برق را حمل کنند که کار بسیار دشواری است، باید شهرداری و شورای شهر نسبت به بهبود شرایط این عزیزان اقدام کنند، از جمله نصب چراغ‌های مناسب و فراهم کردن امکانات لازم تا آنها با آرامش به فعالیت ادامه دهند.

قهرمانی درباره ضرورت مدیریت تعادلی میان نظم شهری و کسب‌وکار‌های کوچک تصریح کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که هم کسب رزق حلال آنها محفوظ بماند و هم نظم و انضباط شهری حفظ شود، برخورد‌های سلبی و درگیری به هیچ وجه مطلوب نیست و آموزش نیرو‌های مربوطه و ایجاد اولویت‌بندی‌ها در این زمینه ضروری است.

وی همچنین بر لزوم ساماندهی املاک تحت تصرف شهرداری و رفع موانع قانونی اشاره کرد و گفت: املاک شهرداری که در حوزه شهری قرار دارند باید بلافاصله سنددار شده و هرگونه ابهام در مالکیت برطرف شود تا هم مردم و هم شهرداری بتوانند از این املاک بهره‌برداری قانونی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به موضوع ایمنی و کاهش تصادفات پرداخت و گفت: دوربین‌های کنترل سرعت بسیار حیاتی هستند افزایش نظارت و نصب دوربین‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش سرعت غیرمجاز و جلوگیری از وقوع چنین حوادث تلخ داشته باشد.

وی افزود: مأموران باید آموزش‌های روانشناسی، حقوقی، اجتماعی و رفتاری ببینند تا از بروز چالش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های مردمی جلوگیری شود.

قهرمانی گفت: یکی از مطالبات جدی ما از شرکت‌های بزرگ، اجرای مسئولیت اجتماعی است که از سال ۱۳۹۷، شرکت‌ها مکلف شده‌اند در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی در شهر‌های محل فعالیت خود ایفای نقش کنند.

وی افزود: دولت آئین‌نامه‌ای در خصوص الزام به اختصاص ۲۵ درصد فضای سبز تصویب کرده است، ما از ادارات محیط زیست و شهرداری می‌خواهیم لیست نهاد‌هایی را که این مصوبه را رعایت نکرده‌اند، ارائه دهند تا با ورود قضائی، نسبت به اجرای کامل آن اقدام شود.

قهرمانی موضوع عدالت آموزشی و درمانی را از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری دانست و تأکید کرد: این مسئله باید جدی گرفته شود و همه دستگاه‌ها در راستای تحقق آن تلاش کنند.

وی با اشاره به املاک متروکه در شهر بندرعباس گفت: خانه‌ها و املاکی که سال‌ها بدون مالک و متروکه رها شده‌اند، باید با دستور قضائی پاک‌سازی شده و به فضای مفید شهری تبدیل شوند.

رئیس کل دادگستری استان درباره پدیده موتورسواری جوانان گفت: موتورسواری به یکی از ورزش‌های محبوب در بین جوانان تبدیل شده است، اما رها کردن آن در شرایط فعلی خطرناک است که باید زمین‌هایی برای ساماندهی این فعالیت‌ها باید اختصاص یابد.

وی درباره وضعیت ایستگاه‌های تخریب‌شده سامانه BRT بندرعباس گفت: برخی از ایستگاه‌ها به‌حال خود رها شده‌اند و این سیمای شهری را مخدوش کرده است، لازم است شهرداری فعلاً این ایستگاه‌ها را جمع‌آوری کرده و برای بازسازی اقدام کند.

قهرمانی با اشاره به استقبال مردم بندرعباس از تاکسی‌های شهری گفت: با توجه به حجم تقاضا، لازم است شهرداری با جدیت موضوع استفاده از تاکسی‌های برقی را دنبال کند و اختصاص سهمیه برای استان و جایگزینی با تاکسی‌های فرسوده می‌تواند راهکاری مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری استان به ضعف ساختار حقوقی در برخی ادارات اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از تضییع اموال عمومی و حل‌وفصل مؤثر پرونده‌ها، لازم است تیم‌های حقوقی قوی‌تری در ادارات مستقر شوند و قرارداد‌های حقوقی به دقت تنظیم و پیگیری شوند.