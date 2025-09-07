\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b\u00a0 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0648 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647\u060c \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u0645\u0627\u062f\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u200c\u06af\u0646\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n\n\u0632\u06cc\u0628\u0627 \u0633\u06cc\u0627\u0645\u06a9\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0648 \u0628\u0647\u0627\u0631\u0647 \u0644\u0637\u0641\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0627\u062f\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0634\u062f\u0646\u062f. \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0648 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0645 \u0628\u0647 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0631\u0641\u062a.\n\n