به گزارش خبرگزاری صداو سیما حجت‌الاسلام حمید شهریاری در مراسم رونمایی از ۶۳ سکه تاریخی منقش به کتیبه «محمد رسول‌الله (ص)» گفت: پیامبر اکرم (ص) برای یک هدف آمدند و آن هدیه‌کردن قرآن و رحمت الهی به همه عالمیان است. رحمت پیامبر (ص) اختصاص به مسلمانان ندارد بلکه رمز و رازی قرآنی است که در تورات و زبور نیز بشارت آن آمده است.

وی به جایگاه ویژه سکه‌های تاریخی در تمدن اسلامی اشاره کرد و گفت: این آثار تنها نشان اقتصادی نیستند بلکه در فقه اسلامی نیز اهمیت دارند. واحدهایی، چون درهم و دینار معیار بسیاری از احکام شرعی در حوزه‌های نماز و طهارت بوده‌اند و امروز بررسی این سکه‌ها در موزه کاوش‌های سکه، کمک بزرگی به پژوهش‌های تاریخی و فقهی خواهد بود.

شهریاری ضمن بازخوانی جنگ‌های صدر اسلام گفت: تمام نبرد‌های پیامبر (ص) ماهیت دفاعی داشت. بدر، برای بازپس‌گیری اموال غارت‌شده مسلمانان بود. احد، تلافی‌جویانه از سوی قریش، خندق نتیجه ائتلاف دشمنان علیه مدینه و فتح مکه بدون جنگ گسترده رقم خورد و حتی در حُنین که دشمن به‌طور ناگهانی حمله کرد، پیامبر (ص) با تدبیر و شجاعت ایستاد و سپاه اسلام پیروز شد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه اسلام دین جنگ‌طلبی نیست، خاطرنشان کرد: گسترش اسلام با صلح و مهربانی رقم خورد. نور اهل‌بیت (ع) تجلی ارزش‌های الهی و راه رهایی از ظلمت بود و کرامت انسانی در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. هر جا کرامت انسان مخدوش شود، چه در غزه و چه در دیگر نقاط جهان، مسلمان و غیرمسلمان در کنار هم برای دفاع از آن قیام می‌کنند.