۶۳ سکه تاریخی منقش به نام پیامبر اکرم (ص) با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما حجتالاسلام حمید شهریاری در مراسم رونمایی از ۶۳ سکه تاریخی منقش به کتیبه «محمد رسولالله (ص)» گفت: پیامبر اکرم (ص) برای یک هدف آمدند و آن هدیهکردن قرآن و رحمت الهی به همه عالمیان است. رحمت پیامبر (ص) اختصاص به مسلمانان ندارد بلکه رمز و رازی قرآنی است که در تورات و زبور نیز بشارت آن آمده است.
وی به جایگاه ویژه سکههای تاریخی در تمدن اسلامی اشاره کرد و گفت: این آثار تنها نشان اقتصادی نیستند بلکه در فقه اسلامی نیز اهمیت دارند. واحدهایی، چون درهم و دینار معیار بسیاری از احکام شرعی در حوزههای نماز و طهارت بودهاند و امروز بررسی این سکهها در موزه کاوشهای سکه، کمک بزرگی به پژوهشهای تاریخی و فقهی خواهد بود.
شهریاری ضمن بازخوانی جنگهای صدر اسلام گفت: تمام نبردهای پیامبر (ص) ماهیت دفاعی داشت. بدر، برای بازپسگیری اموال غارتشده مسلمانان بود. احد، تلافیجویانه از سوی قریش، خندق نتیجه ائتلاف دشمنان علیه مدینه و فتح مکه بدون جنگ گسترده رقم خورد و حتی در حُنین که دشمن بهطور ناگهانی حمله کرد، پیامبر (ص) با تدبیر و شجاعت ایستاد و سپاه اسلام پیروز شد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه اسلام دین جنگطلبی نیست، خاطرنشان کرد: گسترش اسلام با صلح و مهربانی رقم خورد. نور اهلبیت (ع) تجلی ارزشهای الهی و راه رهایی از ظلمت بود و کرامت انسانی در اسلام جایگاه ویژهای دارد. هر جا کرامت انسان مخدوش شود، چه در غزه و چه در دیگر نقاط جهان، مسلمان و غیرمسلمان در کنار هم برای دفاع از آن قیام میکنند.