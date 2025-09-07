به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی گفت: شهروندان نسبت به پیامک‌هایی که درخصوص واریز سود سهام عدالت از طرف آشنایان می‌آید، دقت کنند و به موارد مشکوک پاسخ ندهند. این نوع پیامک‌ها ممکن است نشان از هک شدن تلفن همراه آن آشنا باشند.

وی ادامه داد: هرگونه لینک یا پیامی که در شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها در خصوص سهام عدالت ارسال می‌شود، باید مورد توجه دقیق قرار گیرد و به آن وارد لینک‌های ارسالی نشوید.

رئیس پلیس فتای استان با بیان اینکه مجرمان سایبری دائما با ترفند‌های مختلف به دنبال اغفال کاربران و اشخاص مختلف هستند، افزود: ارسال پیامک ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا و دریافت سود سهام عدالت به شهروندان از مهمترین ترفند‌های مجرمان سایبری است.

ابوالحسینی خاطر نشان کرد: در این نوع از کلاهبرداری، مجرمین سایبری با استفاده از ارسال یک پیامک حاوی لینک، از قربانی خود می‌خواهند که برای مشاهده شکوائیه و یا دریافت سود سهام عدالت بر روی لینک ارسالی کلیک کنند.

وی اظهار داشت: فرد با کلیک بر روی لینک ارسالی به سایتی جعلی هدایت می‌شود و در اینجا با درخواست پرداخت مبلغ ناچیزی، کلیه اطلاعات کارت بانکی فرد سرقت شده و شاهد خالی شدن حساب بانکی فرد هستیم.

این مقام مسئول بیان داشت: هشدار‌های پلیس فتا را جدی بگیرید و در صورت مشاهده هرگونه تبلیغ مشکو، موضوع را سریعاً از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا) یا سایت fata.gov.ir گزارش دهید تا پیگیری لازم انجام شود.