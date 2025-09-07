به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ پدیده ماه‌گرفتگی، امشب از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و تا حدود ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه ادامه خواهد داشت.

پدیده‌ای که به دلیل عبور ماه از سایه زمین، نور خورشید به‌طور غیرمستقیم و با شکست از جو زمین به سطح ماه می‌رسد و آن را به رنگ قرمز درمی‌آورد.

این رویداد با چشم غیرمسلح در سراسر ایران قابل مشاهده است و نیازی به ابزار خاصی ندارد.

علاقه‌مندان به نجوم و آسمان شب می‌توانند با نگاه به آسمان، شاهد یکی از باشکوه‌ترین نمایش‌های کیهانی باشند.

در فقه اسلامی، وقوع ماه‌گرفتگی از موارد وجوب «نماز آیات» به شمار می‌رود و مؤمنان بابستی این واجب شرعی را به جا بیاورند.