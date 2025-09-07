پخش زنده
یکی از روحانیون اهل سنت استان کردستان گفت: وحدت عملی و همکاری میان مسلمانان، به ویژه اهل تشیع و اهل سنت، تنها راه پیشبرد اهداف اسلام و مقابله با اختلافات جزئی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ماموستا عبدالسلام کریمی در آیین گرامیداشت هفته وحدت در مسجد دارالاحسان مهاباد گفت: پیامبر اسلام الگوی ما و اسوه حسنه است و علمای دین باید نماد پیامبر در جامعه باشند و برای برقراری همبستگی ایجاد شده در جامعه اهتمام داشته باشند.
وی افزود: اختلاف در جامعه طبیعی است و اگر به رشد و پیشرفت منجر شود، نعمت است، اما اگر به دعوا و نابودی برسد، آسیبزننده خواهد بود.
ماموستا کریمی گفت: هفتههای وحدت در جامعه اسلامی باید به ماه و سال وحدت هم ارتقا یابد و در بین مذاهب اسلامی همیشگی باشد.
وی با بیان اینکه اختلاف سلیقه و عقاید جزء نشانههای الهی در انسان است، تاکید کرد: همه اختلافها در سطوح مختلف از جمله دین، مذهب، جنسیت و عقیده همگی مکمل هم هستند و در کنار هم به رشد و تعالی خواهند رسید.
این عالم اهل سنت راههای عملی وحدت را شناخت دین و اصول آن، تحمل یکدیگر، مراجعه به قرآن و سنت، توجه به نظرات مراجع و از بین بردن ریشههای اختلاف دانست و تأکید کرد: نباید مذهب خود را تنها راه درست بدانیم و دیگران را باطل جلوه دهیم، زیرا مذهب مجموعهای از برداشتهاست.
ماموستا کریمی از مسئولان ارشد کشوری و استانی خواست از ظرفیت شخصیتهای اهل سنت در پستهای مدیریت بیشتر استفاده کنند تا دشمنان از آن برای تفرقه و ایجاد نا امیدی بین اقوام استفاده بیشتری نکنند.
وی تاکید کرد: اهل سنت از اوایل انقلاب و تاکنون ارادت خود را ثابت کرده و با تقدیم ۱۱ هزار شهید نشان داده که همواره پای سیاستهای نظام باقی مانده است.