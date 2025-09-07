پخش زنده
با سودجویان بازار مرغ و برنج سلماس برخورد قاطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در جلسهای به ریاست فرماندار شهرستان سلماس، تصمیمات مهمی برای تنظیم بازار و کنترل قیمتهای مواد غذایی اساسی اتخاذ شد.
در جلسهای با موضوع تنظیم بازار و کنترل قیمتها که با حضور مسئولان مرتبط تشکیل شد، مقرر گردید با متخلفان و سودجویانی که اقدام به افزایش غیرمنطقی قیمت محصولات حساسی مانند مرغ و برنج میکنند، بر اساس قانون برخورد جدی و قاطعانهای به عمل آید.
علایی فرماندار سلماس در این نشست با اشاره به اهمیت تأمین مایحتاج عمومی مردم با قیمتهای مناسب، بر لزوم تقویت نظارتهای میدانی تأکید کرد و گفت: نظارتها توسط ادارات جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) بایستی افزایش یابد تا از ایجاد اخلال در بازار و گرانفروشی جلوگیری به عمل آید.
او افزود: واحدهای بازرسی موظفند به صورت مستمر و فعالانه در سطح بازار حضور یافته و هرگونه تخلف در تعیین قیمت را مستندسازی و با متخلفان برخورد قانونی کنند.
این تصمیم در راستای آرامش بخشیدن به بازار و حمایت از قدرت خرید عموم مردم، به ویژه در آستانه مناسبتهای پیشرو اتخاذ شده است.