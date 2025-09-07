رئیس اداره دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی گفت: به‌مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم (ص)، اداره دارالقرآن الکریم حرم رضوی ویژه‌برنامه‌های متنوع قرآنی را برای زائران و مجاوران بارگاه رضوی تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما و به نقل از آستان‌نیوز، محمد مقومی، رئیس اداره دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی با تبریک میلاد خجسته حضرت محمد (ص) و فرارسیدن هفته وحدت، از اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی در این ایام خبر داد و گفت: در این ایام فرخنده، اداره دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی با برگزاری محافل و جلسات قرآنی، پذیرای زائران و مجاوران است.

مقومی تصریح کرد: ترتیل‌خوانی سوره مبارکه «یس» همه روزه پس از اقامه نماز صبح در رواق امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

وی افزود: جلسه روزانه قرائت قرآن کریم (موقوفه گوهرشاد) نیز پس از نماز صبح در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد برگزار می‌شود.

رییس اداره دارالقرآن الکریم حرم رضوی ادامه داد: ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد همچنین در ایام هفته وحدت هر شب بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء میزبان جلسه سنتی قرآن کریم ویژه آقایان است.

مقومی اظهار کرد: برگزاری محفل قرآنی کودکان رضوی در پنجشنبه ۲۰ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ در محل دارالقرآن الکریم یکی دیگر از برنامه‌های قرآنی حرم مطهر رضوی در ایام هفته وحدت است.

وی افزود: در این ایام پر خیر و برکت همچنین کارگاه تدبر در قرآن کریم با موضوع اخلاق نبوی روز‌های زوج از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ در محل رواق دارالحجه (عج) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

رئیس اداره دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی گفت: برگزاری جلسه قرائت قرآن کریم با حضور استاد سادات فاطمی (صدر الحُفّاظ آستان قدس رضوی) از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ در شبستان نجف‌آبادی مسجد گوهرشاد از دیگر برنامه‌های اداره دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی در ایام هفته وحدت است.

مقومی افزود: برگزاری کرسی تلاوت رضوی همه روزه قبل از اذان مغرب و عشاء در رواق امام خمینی (ره) و برگزاری محفل شرح کتاب شریف عیون اخبارالرضا (ع) و مروری بر احادیث حضرت رضا (ع) سه‌شنبه تا پنجشنبه بعد از نماز ظهر و عصر در رواق دارالحجه (عج) از دیگر برنامه‌های قرآنی حرم مطهر رضوی است.

وی درباره محافل و برنامه‌های ویژه بانوان در این ایام گفت: برگزاری جلسه سنتی قرآن کریم روز یکشنبه بعد از نماز ظهر و محفل قرآنی «رحمه للعالمین» در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه بعد از نماز ظهر از جمله این برنامه‌هاست که در رواق مبارکه حضرت زهرا (س) میزبان بانوان زائر و مجاور است.

رئیس اداره دارالقرآن الکریم حرم رضوی به ویژه‌ برنامه‌های قرآنی کودکان در این ایام اشاره و اضافه کرد: در ایام هفته وحدت کارگاه قرآنی کودک همه روزه در دو نوبت صبح‌ها ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و عصر‌ها از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در رواق حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود.