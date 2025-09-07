پخش زنده
دو طرح عمرانی با بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان هزینه در شهر دولت آباد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار دولت آباد گفت: خیابان استاد محمود فرشچیان در منطقه صنعتی دولتآباد به طول یک هزار و ۳۰۰ متر و عرض ۲۵ متر و خیابان سردار شهید مرتضی نریمانی در مجاورت سیلاب محله امامزاده نرمی به طول هزار و ۱۰۰ متر طرحهایی بود که امروز افتتاح شد.
محمد حسن یاری، هدف از اجرای این دو طرح را، تسهیل عبور و مرور صنعتگران و ارتقای زیرساختهای حمل ونقل در منطقه صنعتی و محله امامزاده نرمی بیان کرد.
وی با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای شهری و تسهیل دسترسی شهروندان به محلهای دیگر بیان کرد.