به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار دولت آباد گفت: خیابان استاد محمود فرشچیان در منطقه صنعتی دولت‌آباد به طول یک هزار و ۳۰۰ متر و عرض ۲۵ متر و خیابان سردار شهید مرتضی نریمانی در مجاورت سیلاب محله امامزاده نرمی به طول هزار و ۱۰۰ متر طرح‌هایی بود که امروز افتتاح شد.

محمد حسن یاری، هدف از اجرای این دو طرح را، تسهیل عبور و مرور صنعتگران و ارتقای زیرساخت‌های حمل ونقل در منطقه صنعتی و محله امامزاده نرمی بیان کرد.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های شهری و تسهیل دسترسی شهروندان به محل‌های دیگر بیان کرد.