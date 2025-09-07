پخش زنده
در مراسمی مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه سپاهبندرلنگه معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، حجتالاسلام میثمسالاری بعنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولیفقیه در ناحیه سپاه بندرلنگه معرفی شد.
درمراسمی با حضور حجتالاسلام و المسلمینموسیپولادیمسئولنمایندگیولیفقیهدرسپاه
امامسجاد(ع) از زحمات حجتالاسلام عباسشمس قدردانی و حجتالاسلام میثمسالاری بهعنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولیفقیه در ناحیه سپاه بندرلنگهمعرفیشد
حجت الاسلام سالاری پیش از این مسئول حوزه بسیج طلاب و روحانیون شهید حقانی بندرعباس را در کارنامهدارد.
