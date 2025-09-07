پخش زنده
فرماندار ویژه مهاباد گفت: وحدت و همبستگی میان شیعه و سنی، از اصول بنیادین اسلام است و حفظ این انسجام در شرایط کنونی کشور و جهان اسلام از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد در آیین گرامیداشت هفته وحدت در مسجد دالاحسان این شهرستان با اشاره به سیره پیامبر اسلام (ص) گفت: پیامبر اسلام (ص) تمدن اسلامی را بر پایه دوستی، مشارکت و برادری بنیان نهاد و وحدت، همواره محور اصلی رفتار ایشان بود.
وی افزود: در طول تاریخ، بزرگان مذاهب اسلامی، از فقها و فیلسوفان گرفته تا شخصیتهای برجسته شیعه و سنی، همواره بر همبستگی و وحدت میان مسلمانان تأکید کردهاند و این وحدت، یکی از عناصر کلیدی سیره اسلامی است.
فرماندار ویژه مهاباد با بیان نمونههای عملی وحدت اسلامی در عرصه حکمرانی گفت: تجلی وحدت در کشور ما به وضوح دیده شده و حضور فرزندان اهل سنت در استانداریها، وزارتخانهها و معاونت ریاست جمهوری نشاندهنده همبستگی و مشارکت همهجانبه در ساختار مدیریتی کشور است.
امیرعشایری همچنین با اشاره به شعار امسال وحدت امت اسلام در دفاع از فلسطین، تصریح کرد: امروز در غزه، کودکان، زنان و مردم عادی هدف حملات قرار گرفتهاند و در چنین شرایطی، تنها با وحدت میتوان در مقابل جنایات اسکتبار جهان علیه مردم بی گناه غزه ایستادگی کرد.
وی با اشاره به انواع تحریم و تهدیدهای دشمنان علیه ایران اسلامی یادآور شد: حفظ وحدت مسلمانان، برنامهای واجب و ضروری است و کلید مقابله با تهدیدها و دستیابی به توسعه و امنیت پایدار در کشور و جهان اسلام محسوب میشود.