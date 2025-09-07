دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به رکود بازار، بر لزوم نوآوری در طراحی لوازم خانگی برای تحریک تقاضا و همچنین توسعه صادرات و فروش محصول تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از انجمن صنایع لوازم خانگی ایران؛ خانم نسرین اوجاقی در نشست شورای راهبری خوشه لوازم خانگی تهران با استقبال از طرح‌های معاونت علمی در حوزه صندوق نوآوری، خواستار تسریع در عملیاتی شدن تفاهم‌نامه‌ها شد.

وی با اشاره به رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی، طراحی صنعتی نوآورانه را راهکاری کلیدی برای تحریک تقاضا دانست و افزود: صنعت لوازم خانگی از دو بخش اصلی محصول‌ساز و قطعه‌ساز تشکیل شده است که هر دو با چالش فروش رو‌به‌رو هستند. انتظار می‌رود خوشه صنعتی راهکار‌های مشخصی برای عبور از این وضعیت ارائه دهد.

اوجاقی در ادامه، بر لزوم فعال‌تر شدن خوشه در حوزه توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: برای خروج از رکود، لازم است خوشه صنعتی در دعوت از هیئت‌های تجاری خارجی برای بازدید از نمایشگاه‌های مرتبط و همچنین اعزام هیئت‌های تجاری به بازار‌های هدف، سرمایه‌گذاری کرده و هزینه‌های آن را تقبل نماید.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین بر اهمیت گسترش آموزش و همچنین انجام طرح‌های تحقیقاتی کوچک در این صنعت اشاره کرد و گفت: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران آمادگی کامل خود را برای همکاری در این زمینه‌ها اعلام می‌دارد.

