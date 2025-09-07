تجلیل از نخبگان فرهنگ و هنر استان قزوین
در مراسمی به مناسبت هفته فرهنگی قزوین، از ۲۵ نخبه فرهنگ و هنر استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در این مراسم گفت:خاک قزوین خاک هنرپرور و خاک پرورش هنرمندان بزرگ است.
سیدمجید پوراحمدی در آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان قزوین افزود: هنرمندان برجستهای در رشتههای مختلف هنری در قزوین رشد کردند.
وی قزوین را شهر اولینها دانست و گفت: حدود هزار و ۵۰۰ نفر از قزوین عضو صندوق اعتباری هنر هستند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با بیان اینکه ۷ هنرمند قزوینی در سطح ملی قرار دارند اظهارداشت:از سه شنبه دور جدید ثبت نام بیمههای درمان آغاز خواهد شد.
پوراحمدی در ادامه از برگزاری طرح سفرهای استانی با هدف بررسی وضعیت هنرمندان استانهای مختلف خبر داد.
طرح تجلیل از نخبگان جوان از دیگر طرحهایی بود که مدیر عامل صندوق اعتباری هنر به آن اشاره کرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار هم گفت: قزوین در زمینه هنر دارای سابقه کهنی است و چهرههای شاخصی از هنر در قزوین وجود دارد که دارای افتخارات بزرگ ملی هستند.
شهرام احمدپور با اشاره به اثرگذاری قزوینیها در عرصههای مختلف سیاسی و فرهنگی اظهارداشت: چهرههای برجسته قزوینی در اکثر رویدادهای مختلف کشوری دارای اثرگذاری خاصی هستند.