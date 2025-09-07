به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در این جشنواره که با حضور هنرمندان و طراحان از ۲۰ استان کشور برگزار شد، مجموعه‌ای از پارچه‌های سنتی، عروسک‌های محلی، سیاه‌چادر عشایری و لباس‌های برگرفته از شاهنامه و اساطیر ایرانی به نمایش گذاشته شد.

محمد نوذری در حاشیه این بازدید گفت: یکی از موضوعاتی که امروز کمتر به آن پرداخته شده، طراحی لباس‌های سنتی و اصیل است؛ در حالی که این حوزه بخشی از فرهنگ و تاریخ ملت ماست و می‌تواند برای نسل جوان الهام‌بخش باشد.

وی افزود: قزوین شهری تاریخی با فرهنگ‌ها و گفتمان‌های متنوع است و برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر معرفی هویت اصیل ایرانی، زمینه‌ای برای ارتقای نشاط اجتماعی را فراهم می‌کند.

استاندار اظهار داشت: این رویداد علاوه بر معرفی هنر‌های سنتی، فرصتی برای عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار نیز ایجاد کرده و عرصه‌ای برای حمایت از تولیدات بومی و توانمندی‌های زنان است.

جشنواره ملی لباس اقوام ایرانی در خیابان سپه، جنب مسجد جامع و عمارت تاریخی رئوفی قزوین برگزار شد و با استقبال گسترده شهروندان همراه بود.