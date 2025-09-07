به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در نشست ویدئوکنفرانس شورای مدیران شرکت مخابرات ایران، بهمن اسمعیل‌زاده گزارشی از روند توسعه فیبر نوری و اجرای پروژه SWAP در استان ارائه نمود.

‌مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی در اشاره به اجرای پروژه SWAP گفت: فعالیت‌های بسیار خوبی در زمینه توسعه فیبر نوری در سطح استان انجام گرفته و امیدوارم با تلاش همکاران و پیمانکاران بتوانیم این پروژه را در کمترین به سرانجام برسانیم.

گفتنی است در این نشست شاخص‌های عملکردی در حوزه FTTH و FTTX و همچنین روند سهم بازار این شاخص‌ها در سطح مناطق مخابراتی مورد بررسی قرار گرفت.