به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سردار الهی افزود: ماموران انتظامی سروآباد با اشراف اطلاعاتی یک سوله حاوی دپوی کالای قاچاق را در یکی از محلات شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در بازرسی از محل یک میلیون ۶۷۴ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار خارجی و ۴۴۸ هزار و ۱۲ بسته تنباکوقاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۹۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این راستا پرونده تشکیل و تلاش جهت دستگیری متهم یا متهمان احتمالی در دستور کار پلیس قرار دارد.