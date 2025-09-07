به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اشاره به فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس، این اقدام را بخشی از برنامه‌های حمایتی کمیته امداد برای کاهش دغدغه‌های خانواده‌های نیازمند و ایجاد شور و نشاط در بین دانش‌آموزان عنوان کرد.

روشن سرشت تهیه این بسته‌ها را مرهون همت والای خیرین نیک‌اندیش و مشارکت مراکز نیکوکاری ادارات دانست و افزود: این بسته‌های لوازم التحریر با هدف پشتیبانی از تحصیل فرزندان ایران زمین و ایجاد فرصتی برابر برای آموزش آنان تهیه و آماده توزیع شده است.

وی همچنین از عموم مردم، خیرین و سازمان‌ها برای همکاری و مساعدت در ادامه این برنامه‌های حمایتی دعوت کرد.