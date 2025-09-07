پخش زنده
طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان گفت: در این طرح ۲۰ گروه بازرسی بر واحدهای صنفی عرضه کننده نوشت افزار، کیف، کفش و پوشاک مدارس استان نظارت میکنند.
عبدالرضا پیروی منش افزود: این نظارتها تا ۱۵ مهر امسال ادامه دارد.
وی به پرسش خبرنگار صدا و سیما درباره بازدارندگی بیشتر بر تخلفات واحدهای صنفی گفت: در صورت مشاهده تخلفات واحدهای صنفی نظارتها بیشتر و پروندههای سنگین تری تشکیل میشود.
همچنین دستگاههای اجرایی هم برای این واحدهای صنفی نظارتهاو جریمههای بیشتری در نظر میگیرند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان همچنین گفت: بازرسیها به صورت روزانه از واحدهای صنفی ادامه دارد و شهروندان هم در صورت مشاهدهی هر گونه تخلف با سامانه ۱۲۴ سازمان صمت تماس بگیرند.