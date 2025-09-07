به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون فنی و عمران شهرداری تهران گفت: با رفع موانع و معارضین ملکی و تاسیساتی، طرحی که از سال ۸۶ ساخت آن بلاتکلیف مانده بود حالا به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده است.

عباس شعبانی ضمن بازدید از آزاد راه شهید شوشتری به همراه معاون مالی واقتصادی شهرداری ومدیران شهری گفت:مرحله اول این طرح حدفاصل درمنطقه ۱۴ و ۱۵ دربرمی گیرد وباافتتاح مابقی آزادراه مسافرانی که از جاده امان رضا قصد عزیمت به شمال کشور را دارند بدون ورودبه معابر شهری و دور زدن ترافیک به راحتی طی مسیر می‌کنند.

شعبانی افزود: آزاد راه شهید شوشتری ۱۶ ونیم کیلومتر است وباافتتاح مرحله اول طرح ۷ ونیم کیلومتر باقی می‌ماند که تاقبل از پایان مدیریت شهری ششم مرحله دوم را نیز آغازمی کنیم.