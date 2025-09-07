شامگاه امشب، ماه‌گرفتگی کامل آسمان را قرمز می‌کند و میلیارد‌ها نفر در سراسر جهان از جمله ایران می‌توانند این نمایش زیبا و نادر کیهانی را تماشا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آغاز ماه گرفتگی جزئی ساعت ۱۹:۵۶ دقیقه و پایان این رخداد ساعت ۲۳:۲۶ دقیقه است.

ماه گرفتگی کامل، زمانی اتفاق می‌افتد که زمین بین خورشید و ماه قرار می‌گیرد و سایه زمین به طور کامل روی ماه می‌افتد که باعث تغییر رنگ ماه به قرمز می‌شود.

این پدیده یکی از دیدنی‌ترین رخداد‌های نجومی سال است.

در این ماه‌گرفتگی، ماه حدود یک ساعت و ۱۵ دقیقه به‌طور کامل در سایه زمین قرار می‌گیرد و مردم ایران از ساعت ۲۰ تا حدود ۲۳:۳۰ می‌توانند این پدیده را مشاهده کنند.

حدود ۶۰ درصد جمعیت جهان در آسیا، اروپا، آفریقا و بخشی از آمریکای جنوبی قادر به دیدن این رخداد هستند.

با این رویداد، خواندن نماز آیات در سراسر کشور امشب واجب است.

اگر از زمان ماه‌گرفتگی گذشت نظر اکثر مراجع همچون آیات عظام سیستانی، جوادی و وحید خراسانی این است که نماز آیات قضا خوانده شود، اما رهبر انقلاب نظرشان این است که باید به نیت قربة الی الله خوانده شود و این نماز نمی‌تواند قضا یا ادا داشته باشد.