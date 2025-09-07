پخش زنده
امروز: -
«هر مدرسه یک دارالتحفیظ» عنوان طرحی است که امروز در اداره آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور، سالن همایش شهید پیچک اداره آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران میزبان برگزاری اختتامیه حفظ جزء سیام قرآن کریم ویژه دانشآموزان مدارس این منطقه آموزشی بود که با حضور ۱۵۰ نفر از دانشآموزان حافظ شرکتکننده در این طرح به همراه خانوادهایشان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور مدیران آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران، مدیرکل و کارشناس قرآنی اداره کل زیستبوم فرهنگی شهر تهران، مسئول قرآنی اداره اوقاف منطقه ۴، مسئول فرهنگی و هنری شهرداری این منطقه و جمعی از چهرههای شناختهشده قرآنی برگزار و طرح «هر مدرسه یک دارالتحفیظ» رونمایی شد.
تجلیل از حافظان برتر، اجرای سرود و همخوانی ویژه، پخش کلیپهایی از شهدای جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی، پرچمگردانی خادمان حرم رضوی، تجلیل از دختران کمحجابی که حجاب چادر را انتخاب کردند، رونمایی از پوستر اجرای طرح، اهدای تندیس و لوحهای سپاس و کارنامههای حفظ آموزشی به قرآنآموزان از جمله بخشهای اصلی این برنامه بود.
گفتنی است طرح هر مدرسه یک دارالتحفیظ را مجموعه فرهنگی آموزشی بهار قرآن با همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه ۴ برگزار میکند.