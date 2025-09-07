مدیرکل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری گفت: ۵۰ مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و ۲۲۶ مورد تمدید و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سینوش همت‌زاده گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تا کنون، ۶۶۵ مورد بازرسی از واحد‌های تولیدی تحت پوشش و شش مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی انجام شد.

وی افزود: در این مدت، تدوین و تجدید نظر استاندارد ملی ۱۰ مورد، بازنگری استاندارد ملی ۱۳۱ مورد و مشارکت در فعالیت‌های استانداردسازی بین‌المللی دو مورد ثبت شده است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری گفت: آموزش مدیران کنترل کیفیت چهار هزار و ۷۰۶ نفر، آموزش کارشناسان استاندارد ۲۷۲ نفر، آموزش‌های برون‌سازمانی سه هزار و ۲۴۸ نفر، آموزش کارکنان استان سه هزار و ۸۹۰ نفر، آموزش کارکنان استان سه هزار و ۸۶۰ نفر و تهیه بسته‌های ترویجی ۱۱۱ مورد اجرا شد.

همت‌زاده بیان کرد: بازرسی فنی از صنایع انرژی‌بر ۶۶۵ مورد، اجرای استاندارد اجباری ۱۸ مورد و نظارت بر کنترل نصب و اصالت رتبه‌های انرژی مندرج بر روی برچسب انرژی تجهیزات انرژی‌بر ۱۸۰ مورد انجام شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت در استان، ۵۰ مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و ۲۲۶ مورد تمدید و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ثبت شده است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری عنوان کرد: بازرسی تجهیزات تفریحی ۳۶۴ مورد، ارزیابی انطباق کالا‌های صادراتی ۱۶ مورد و ارزیابی انطباق کالا‌های وارداتی ۶۵ مورد و صدور تأییدیه ایمنی آسانسور ۵۷۷ مورد انجام شد.

همت‌زاده افزود: نمونه‌برداری و آزمون نمونه از صنایع غذایی و بهداشتی ۲۳۷ مورد، صنایع غیر فلزی ۵۶ مورد، صنایع فلزی انرژی و محیط زیست ۲۹۶ مورد و نمونه‌برداری و آزمون طرح کنترل بازار سوخت مایع ۹ مورد ثبت شده است.

وی تاکید کرد: آزمون نمونه محصول طرح پیش بسته‌بندی سه هزار و ۳۶۵ مورد و آزمون و علامت‌گذاری وسایل سنجش سبک و سایر وسایل سنجش مورد استفاده در دادوستد عمومی ۶۹۵ مورد انجام شد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری بیان کرد: بازرسی از صنایع غذایی و بهداشتی دو هزار و ۸۵۹ مورد، صنایع غیر فلزی هزار و ۳۷۰ مورد، صنایع فلزی، انرژی و محیط زیست هزار و ۴۴۳ مورد و اجرای طرح سنجش نرخ کیفیت کالا با تکمیل ۳۳۵ پرسشنامه در استان انجام شد.

همت‌زاده تصریح کرد: نمونه‌برداری از مراکز تولیدی ۷۹۱ مورد، آزمون نمونه مراکز تولیدی ۹۶۰ مورد و نمونه‌برداری فلزات گران‌بها از بازار و مراکز تولیدی ۱۱۰ مورد انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: آزمون نازل جایگاه عرضه سوخت مایع ۷۳۴ مورد، آزمون و علامت‌گذاری باسکول ثابت همکف وسایل نقلیه چرخدار جاده‌ای ۳۰۲ مورد و آزمون و علامت‌گذاری وسایل سنجش سبک ۶۹۵ مورد ثبت شده است.