هر ساله صدها تُن سیب در پای درختان میریزد و باغداران مجبورند آن را با بهایی ناچیز بفروشند؛ محصولی که اگر به چرخه صنایع تبدیلی راه یابد، میتواند به فرصتی اقتصادی برای استان تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، هر ساله صدها تُن سیب پیش از برداشت و هنگام وزش باد و باران از درخت فرو میریزد و باغداران ناچارند آن را با قیمت ناچیز به واسطهها به عنوان سیب صنعتی بفروشند؛ محصولی که اگر به چرخه صنایع تبدیلی راه یابد، میتواند ارزش اقتصادی بالایی ایجاد کند.
باغداران میگویند نبود مراکز خرید مجاز، مشکلات حملونقل و کمبود صنایع تبدیلی مجهز موجب شده بخش زیادی از این سیبها به ضایعات تبدیل شود و فرصتهای اقتصادی برای استان از دست برود.
همچنین تاکید داشتند فروش محصول در برابر هزینههای چندبرابری تولید بهصرفه نیست، اما توسعه صنایع تبدیلی و بازاریابی هدفمند میتواند این سیبهای به ظاهر کماهمیت را به فرصتی اقتصادی برای استان و کشور تبدیل کند.
این درحالی است که محمد دمکری، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی در مصاحبهای با خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد اظهار داشت که با وجود کارخانجات تبدیلی ظرفیت بالا، ۳۲ مرکز خرید مجوزدار و خرید مستقیم کارخانهها از باغداران در بحث خرید سیب صنعتی مشکلی نداریم.
شایان ذکر است، آذربایجانغربی با داشتن بیش از ۶۵ هزار هکتار باغ سیب (۶۲ هزار هکتار بارور) و پیشبینی برداشت ۹۵۰ هزار تُن، قطب اصلی تولید سیب کشور به شمار میرود.