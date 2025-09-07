پخش زنده
رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی ویژه از رئیسجمهور و دولت تأکید کردند: معیشت مردم مهمترین مسئله است؛ برای انضباط بازار چارهاندیشی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران، با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفههای قدرت و عزت ملی، «مسئله معیشت مردم» را از مهمترین مسائل کشور خواندند.
ایشان با تأکید بر اقدامات جدیتر دولت در «انضباط بازار» و رفع دغدغه مردم درباره افزایش بیضابطه قیمت کالاها، توصیههای مهمی در زمینه ضرورت «غلبه فضای کار و تلاش و امید» بر «حالت نه جنگ نه صلح»، تقویت تولید، پیگیری تصمیمات تا حصول نتایج، استفاده از فرصت موجود اجماعسازی برای انجام کارهای مهم، حل مشکل مسکن، پرهیز از اسراف بهویژه در دستگاههای دولتی و توجه مسئولان و اصحاب قلم و بیان به تبیین نقاط قوت حقیقی و امیدآفرین بیان کردند.
خدا قوت رهبر انقلاب به اعضای دولت و تشکر ویژه از رئیس جمهور و قدردانی از سفر اخیر به چین