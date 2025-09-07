به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این ماه گرفتگی به دلیل شکست نور، و تغییر رنگ ماه، به خسوف سرخ معروف شده است.

در این زمان، سایه زمین تمام قرص ماه را پوشانده و ماه گرفتگی کلی در ساعت ۱۹ و ۵۷ دقیقه آغاز، در ساعت ۲۱ و ۱ دقیقه این پدیده کامل می‌شود و تا ساعت ۲۳ ادامه دارد.

علاقمندان به نجوم، در رصدخانه‌های مختلف از جمله رصدخانه امام علی (ع) در شهرستان کهک، شبی زیر آسمان هستند و با تجهیزات ماه را تماشا می‌کنند.

خواندن نماز آیات در زمان رخداد‌های طبیعی مانند خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، و زلزله واجب است که کیفیت خواندن این نماز در کتاب شریف مفاتیح الجنان آمده است.