سرپرست معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد: یکی از گروههای مهمی که سلامت آنها برای جامعه اهمیت ویژهای دارد، دانشآموزان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر مسعود شریفی گفت: در حال حاضر دانشآموزان در بدو ورود به مدرسه و همچنین در پایههای چهارم، هفتم و دهم مورد معاینه و مراقبت قرار میگیرند. علاوه بر این، در صورت نیاز به ایمنسازی و واکسیناسیون، اقدامات لازم نیز برای آنان انجام میشود.
وی ادامه داد: این معاینات شامل ویزیت پزشک در مراکز خدمات جامع سلامت و نیز مراقبتهای تکمیلی است و همه ساله در جریان این برنامهها، تعدادی از اختلالات سلامتی دانشآموزان شناسایی میشود. ارجاع به مراکز تخصصی و آغاز درمان در مراحل اولیه، از بروز عوارض جدی در آینده جلوگیری خواهد کرد.
سرپرست معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد: همکاری والدین با واحدهای بهداشتی برای انجام معاینات دانشآموزان ضروری است و نقش مهمی در تضمین سلامت نسل آینده ایفا میکند.
مدیر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس دانشگاه علوم پزشکی یزد هم با اشاره به برنامههای سلامت دانشآموزان گفت: در مرحله ورود به مدرسه، بخشی از سنجشها توسط آموزش و پرورش در پایگاههای سنجش انجام میشود و سایر مباحث مرتبط با سلامت دانشآموزان بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است.
دکتر فروزنده کلانتری افزود: این معاینات شامل توده بدنی، پوست و مو، سلامت روانی ـ اجتماعی، فشار خون و دیگر موارد مرتبط با سلامت است که توسط مراقبان سلامت و پزشکان انجام میشود.
وی تصریح کرد: بخشی از مراقبتها توسط مراقبان سلامت و بخشی دیگر توسط پزشکان صورت میگیرد تا دانشآموزان بتوانند سال تحصیلی خود را در شرایطی سالم و با آرامش آغاز کنند.