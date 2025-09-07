به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کشواد جمال فرد گفت: مسابقات قرائت تقلیدی برای دومین بار در دو رده سنی ۷ تا ۱۳ سال و ۱۳ تا ۱۸ سال به صورت غیر حضوری در سطح استان برگزار می‌شود که سال گذشته نیز با حضور ۴۰ شرکت کننده در سطح استان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه این مسابقه باهدف استعدادیابی در حوزه قرائت برگزار می‌شود، اظهار کرد: مؤسسه قرانی ترنم وحی در صدد کشف استعداد‌های قرانی مسابقات مختلفی برگزار کرده است که در این مسابقه شرکت کنندگان نیز پس از شناسایی و انتخاب در طرحی به نام "پرورش استعداد‌های قرآنی" شرکت داده می‌شوند.

مدیر مؤسسه قرآنی ترنم وحی در خصوص چگونگی برگزاری مسابقه بیان کرد: برای شرکت کنندگان این مسابقه دو هفته زمان جهت ارسال قرائت در نظر گرفته شده است که پس از داوری، برگزیدگان بر اساس امتیاز کسب شده معرفی می‌شوند.

جمال فرد با بیان اینکه این طرح به صورت شهرستانی در همه شهرستان‌ها برگزار می‌شود تاکید کرد: منتخبین شهرستانی آموزش‌های لازم را در اردو‌هایی که با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار می‌شود، دریافت می‌کنند.