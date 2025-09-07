مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت:در راستای حمایت از روستانشینان و تثبیت مالکیت اراضی و اماکن مسکونی، تاکنون بیش از ۸۳ هزار فقره سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی در استان زنجان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ رضا خواجه‌ای با اشاره به اهداف طرح صدور اسناد واحد‌های مسکونی روستایی، افزود: تثبیت مالکیت و جلوگیری از اختلافات ملکی، افزایش ارزش اقتصادی املاک و امکان نقل‌وانتقال رسمی، فراهم‌سازی بستر دریافت تسهیلات بانکی برای مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن، ارتقای امنیت اجتماعی و رفاه خانوار‌های روستایی و ایجاد زمینه توسعه پایدار از مزایای صدور این اسناد است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: با این طرح، انتظار می‌رود تعداد بیشتری از روستاییان صاحب سند رسمی شوند و از مزایای قانونی آن برای مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی و افزایش امنیت برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه، تاکنون ۸۳ هزار و ۵۰۱ فقره سند برای واحد‌های مسکونی روستایی استان به میزان ۸۳.۹۰ درصد صادر شده است، گفت: صدور اسناد مالکیت برای واحد‌های مسکونی روستایی و شهری به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همکاری اداره ثبت اسناد و املاک در استان با شتاب در حال اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان اضافه کرد: این اقدام ملی علاوه بر تثبیت مالکیت، زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی روستاییان می‌شود.

خواجه‌ای افزود: امسال یک هزار و ۸۲۲ فقره سند مالکیت برای واحد‌های مسکونی روستایی و ۲۸۵ فقره برای واحد‌های شهری در استان صادر شده است.