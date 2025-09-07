



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون علمی حوزه علمیه خراسان گفت: کتاب های حوزوی، کودک و نوجوان، لوازم تحریر، حمایت از طلاب کارآفرین و بخش ویژه خواهران از جمله بخش‌ های دهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی حوزه علمیه خراسان است.

حجت الاسلام مهدی رضایی افزود: این نمایشگاه از صبح هجدهم شهریور به مدت یک هفته در محل مجتمع حوزوی آیت الله شاهرودی واقع در خیابان امام رضا، امام رضای ۱۹ در مشهد برپا است.

وی ادامه داد: ۲۰ هزار نفر از نهمین دوره نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی در سال گذشته دیدن کردند.

رضایی گفت: این نمایشگاه از سال ۱۳۹۴ با ۲۰ ناشر و ۲۰ غرفه کار خود را آغاز کرد و در هر دوره استقبال ناشران بیشتر شده است.

وی افزود: ساعت کار نمایشگاه یادشده از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ تعیین شده و بازدید برای برادران و خواهران در همه روز‌های نمایشگاه آزاد است.

حوزه علمیه خراسان با هزار و ۲۰۰ سال قدمت و حدود ۴۰ هزار طلبهِ در حال آموزش در ۱۴۶ مدرسه علمیه تحت نظر ۲ هزار استاد، پس از حوزه علمیه قم دومین مرکز حوزوی ایران است و بیش از ۴۰ جلسه درس خارج و ۴۰۰ جلسه درس سطوح عالی در حوزه علمیه خراسان برقرار است.