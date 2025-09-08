به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ سرهنگ بدری با اعلام این خبر گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز از حمل غیرمجاز فرآورده‌های گوشتی از طریق یک دستگاه وانت نیسان یخچال دار مطلع شدند.

وی افزود: با اخذ دستور قضائی و همراهی کارشناسان اداره جهاد کشاورزی موقعیت این وانت نیسان در شهر شناسایی و با استفاده از علائم هشدار دهنده و دستور ایست خودرو مذکور متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت.

سرهنگ بدری تصریح کرد: بازدید مدارک هویتی راننده حاکی از حمل غیرمجاز ۲۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ قطعه بندی شده را داشت که بار خودرو به جهت نداشتن مجوز‌های دام پزشکی و اداره جهاد کشاورزی توقیف و قبل از توزیع ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطر نشان کرد: با تشکیل پرونده تعزیراتی یک نفر متهم جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.