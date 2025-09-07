پخش زنده
مدیرکل دفتر سیاستگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۶۲ درصد تعاونیهای استان خوزستان تولیدی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی احمد زاده در بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر خوزستان با اشاره به اینکه استان خوزستان دارای ظرفیتهای بینظیر در بخش تعاون است، افزود: پنج درصد از تعاونیهای کشور در خوزستان فعال هستند و سهم این استان در ایجاد اشتغال در بخش تعاون بیش از ۵.۲ درصد است که نشاندهنده قابلیت بسیار بالای تعاونیهای خوزستان در اشتغالزایی است.
وی ادامه داد: ۵۴ درصد از تعاونیهای کشور تولیدی هستند گفت: این شاخص در خوزستان، ۶۲ درصد بوده که نشان میدهد استان مسیر درستی را در پیش گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: در هفته تعاون پارسال ۲۷ طرح تعاونی در خوزستان به بهرخ برداری رسید که میانگین ایجاد اشتغال در هر یک از این طرحها ۲۵ نفر بوده که حاکی از ساختار منسجمتر تعاونیها در این استان نسبت به میانگین کشوری است.
مدیر کل دفتر سیاستگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در سال گذشته ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار به بخش تعاون خوزستان اختصاص یافت که این میزان حدود پنج درصد از منابع ملی اختصاصیافته به بخش تعاون بود که نشان از توجه ویژه به این استان دارد.
احمدزاده به رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور از ۲.۹ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و ادامه داد: این رشد ۲.۳ درصدی به رغم تغییرات اندک شاخصهای کلان اقتصادی، نشاندهنده پویایی و اثرگذاری بخش تعاون است.
وی بر توسعه «تعاونیهای تامین سرمایه» در استان تاکید کرد و گفت: این تعاونیها با جمعآوری سرمایههای خرد کارگران و کارمندان یک صنعت، میتوانند در اجرای پروژههای بزرگ مشارکت کرده و عواید آن را به سرمایهگذاران خرد بازگردانند. نمونههای موفقی از این مدل در دیگر استانها در حال اجراست.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از بیش از پنج هزار تعاونی فعال در ۳۱ شهرستان خوزستان بیان کرد: به طور ویژه باید «تعاونیهای تامین نیاز» که به صورت خاص به حل مشکلات یک صنف یا منطقه میپردازند، مورد توجه قرار گیرد؛ سهم خوزستان از این تعاونیها تنها ۳.۷ درصد کل کشور است.