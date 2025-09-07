به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت:شهید قنبرعلی غفاری۸ آبان ۱۳۴۶ بدنیا آمد و دوران کودکی تا پایان دوره ابتدایی را در نقنه گذراند.

خسروی افزود:در نوجوانی دوره آموزش نظامی را گذراند و به جبهه‌های دفاع مقدس از طرف بسیج مرکزی شهرستان بروجن اعزام شد.

وی گفت:۲۲ بهمن ۱۳۶۴براثر اصابت ترکش خمپاره در عملیات والفجر هشت منطقه غرب اروندرود، فاو به شهادت رسید.

مزار وی در شهرستان بروجن، بخش مرکزی، گلزار شهدای شهر نقنه قرار دارد.