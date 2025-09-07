به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سومین نمایشگاه ایران نوشت در حرم مطهر رضوی با حضور بیش از ۱۰۰ تولید کننده از امروز فعالیت خود را آغاز کرد.

در این نمایشگاه بیش از دو هزار قلم کالا در ۷ بخش کیف، جامدادی، نوشت افزار، اسباب بازی، دفتر، لوازم مهد و مدرسه به نمایش گذاشته شده است.

حمایت از کالاها و کارخانجات ایرانی در حوزه نوشت افزار و کالای تحریر، از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

این نمایشگاه تا ۳۱ شهریور ماه هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب در پارکینگ شماره یک حرم مطهر رضوی میزبان علاقه‌ مندان است