به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در مراسم نشان دار کردن ۴۱ طرح مالیاتی در محل استانداری گفت: از ۲ سال پیش سازمان امور مالیاتی با هدف مشارکت حداکثری مؤدیان در پرداخت مالیات و اطلاع آنان از محل هزینه‌ کرد این درآمدها، طرح «نشاندار کردن مالیات» را عملیاتی کرده است و امسال برای نخستین‌ بار در استان پویش «من انتخاب می‌ کنم» نیز راه‌ اندازی شد.

شاکررضا مریدی افزود: سال گذشته، ۲۰۸ طرح نیمه تمام استان در سامانه نشاندار کردن مالیات بارگذاری شد که از این میان، ۱۳۹ طرح با حدود چهار هزار میلیارد ریال اعتبار، یعنی حدود ۴۸ درصد، توسط مودیان مالیاتی نشاندار و اعتبار آن تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه امسال برنامه‌ ریزی شده تا اعتبار ۴۱ طرح نشاندار در استان به‌ طور کامل (۱۰۰ درصد) از طریق این طرح تأمین شود، ادامه داد: استان از نظر تعداد در کشور رتبه پنجم و از لحاظ میزان اعتبار، رتبه دوم را دارد و مبلغ این طرح ها به ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال می‌ رسد که عمدتاً در حوزه طرح های آموزشی و بهداشتی است و امیدواریم با همکاری اصناف بتوانیم کل این رقم را محقق کنیم. ️

مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی اظهار کرد: پارسال در مجموع ۳۰۴ هزار و ۳۵۲ اظهارنامه و تبصره ۱۰۰ ثبت شد که ۴۳ درصد آنها مشمول صدور برگه معافیت شد.

به گفته وی، از نظر اظهارنامه‌ ها، ۸۲ هزار و ۲۴۶ فقره ثبت شد که میانگین ابرازی آنها ۷۷ میلیون ریال بود. در بخش تبصره ۱۰۰ نیز ۲۲۲ هزار و ۱۰۶ مورد ثبت شد که میانگین ابرازی مؤدیان ۱۱۳ میلیون ریال است. ️

مریدی اضافه کرد: در پنج‌ ماهه نخست سال جاری، با وجود مشکلات و چالش‌ ها، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد رشد در وصول مالیات داشته‌ ایم و تاکنون ۷۱ درصد درآمدهای استانی از محل وصول مالیات محقق شده است.

وی تصریح کرد: در کشور، درصد ترکیبی وصولی مالیات مشاغل از کل درآمدها حدود ۶ درصد و سایر منابع ۹۴ درصد است اما این نسبت در خراسان رضوی بین ۱۹ تا ۲۱ درصد برای مشاغل متغیر است.

به گفته وی، در نشاندار کردن طرح‌ ها، استان از نظر مبلغ رتبه دوم کشور و از نظر میزان وصولی رتبه یازدهم را دارا است. ️