به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با سراسر کشور، پدیده خسوف که نخستین ماه گرفتگی کامل در قرن پانزدهم شمسی است در شهر‌های مختلف استان نیز به وقوع پیوست.

مردم شهر‌های مختلف استان خوزستان نیز با حضور در مراکز نجوم و پارک‌ها با استفاده از تجهیزات نجومی و به صورت غیر مسلح به رصد و مشاهده این پدیده آسمانی پرداختند.

دبیر کمیته علمی ستاد استهلال خوزستان گفت: این ماه گرفتگی به صورت جزئی از ساعت ۲۰ امشب آغلاز شده است و از ساعت ۲۱ به بعد به صورت کامل درخواهد آمد و سپس از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه به صورت جزئی باز و در ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه این ماه گرفتگی به طور کامل باز می‌شود.

رضا طیب طاهر افزود: این پدیده نخستین ماه گرفتگی کامل قرن پانزدهم شمسی است که هفت سال دیگر دومین رویداد خسوف کامل قرن به وقوع خواهد پیوست.

همچنین حجت الاسلام محمدی شیخ شبانی ، کارشناس احکام دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم گفت : با توجه به ماه گرفتگی امشب خواندن ماز آیات واجب می شود که باید اقامه گردد.

وی با بیان اینکه نماز آیات دارای دو رکعت است ، ادامه داد : این نماز به دو شیوه خوانده می شود که در شیوه اول در هر رکعت قبل از هر رکوع، یک سوره حمد و یک سوره به طور کامل خوانده می شود و در روش دوم پس از خواندن سوه حمد، سوره دیگری به پنج قسمت تقسیم شده و قبل از هر رکوع یک قسمت از آن خوانده می‎‌شود.