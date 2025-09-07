حاجی بابایی نایب رئیس مجلس در تشریح اهداف سفر به لبنان گفت: با ابتکار کشور‌های عراق و لبنان، اتحادیه بین‌المجالس آسیایی و آفریقایی در روز‌های ۱۷ و ۱۸ شهریورما در بیروت تشکیل می‌شود که محور برنامه، سندیکا‌های کارگری، معلمان، کشاورزان و اصناف دیگر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این اجلاس در خصوص عدالت در کار، پرداخت‌ها و اصناف و نوع برخورد با کارگران، معلمان و کشاورزان بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی در طول بیش از یک و نیم سال گذشته، اقدامات کینه توزانه‌ای را علیه مردم غزه بکار بسته و کشتار دسته جمعی زنان وکودکان در غزه چشم جهانیان را خیره کرده، اتحادیه بین المجالس آسیایی و آفریقایی باید دست به دست یک دیگر داده و با ید واحده در برابر ظلم رژیم صهیونیستی و پشتیبانان او بایستند.

تا این لحظه قرار است که ۳۶ کشور در اجلاس بین المجالس آسیایی و آفریقایی حضور پیدا کنند.

هیئت ۳ نفره ایرانی شامل حاجی بابایی، عباس گلرو نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و لبنان و خانم زهره لاجوردی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خواهد بود.

هیئت پارلمانی ایران در حاشیه این اجلاس، دیدار‌های دوجانبه‌ای با تعدادی از مقامات کشور‌های شرکت کننده در این اجلاس خواهد داشت.