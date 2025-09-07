به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رسول یعقوبی در جلسه شورای اداری شهرستان بستان آباد با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص این منطقه در داشتن بیشترین مسیر‌های اصلی و فرعی و استقرار عوارضی‌های آزاد راه پیامبر اعظم (ص) در حوزه استحفاظی این شهرستان گفت:متاسفانه علیرغم پیگیری‌های زیاد در جابجایی دوربین‌های عوارضی و ساماندهی روشنایی تونل‌های دوقلوی شبلی و بهسازی و آسفالت ریزی و ساماندهی عوارضی‌ها و دوربرگردان‌ها هنوز شاهد اقدام اساسی در این زمینه نیستیم.

یعقوبی از سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در حوزه تولید برق خورشیدی تا پایان سال در این شهرستان خبر داد و افزود:با این سرمایه گذاری شاهد حل ۷۰ درصدی مشکل ناترازی برق در این شهرستان خواهیم بود.

حجت الاسلام غفاری امام جمعه بستان آباد نیز در این جلسه با بیان اینکه هر چند شاهد بهسازی و آسفالت ریزی راه‌های اصلی در برخی از نقاط شهرستان هستیم گفت:متاسفانه آسفالت برخی از راه‌های روستایی در این شهرستان به طور کامل تخریب شده و یا در آستانه تخریب شدن قرار دارد و این موضوع باعث نارضایتی مردم و بروز مشکلات و تصادفات جاده‌ای شده است.

وی با اشاره به وضعیت بد آسفالت معابر داخل شهر بستان آباد افزود:اوجان چای در داخل شهر بستان آباد نیازمند ساماندهی و پاکسازی است.

وی در این جلسه خواستار اصلاح و نوسازی شبکه آبرسانی شهر بستان آباد و حل مشکل آب شرب در برخی از روستا‌های این شهرستان شد.