به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پدیده نجومی ماه گرفتگی از ساعت ١٩ و ٥٧ دقیقه امشب آغاز شده و این رویداد بیش از پنج ساعت به طول می‌انجامد.

از ساعت ٢١ و یک دقیقه ماه گرفتگی کامل آغاز شد و در ساعت ۲۱ و ۴۱ دقیقه ماه در تاریک‌ترین بخش سایه زمین قرار می‌گیرد و به تیره‌ترین حالت خود می‌رسد.

پایان ماه‌گرفتگی در ساعت ٢٣ و ٢٧ دقیقه اتفاق می‌افتد.

این پدیده در تمام مناطق و شهر‌های ایران قابل مشاهده است.

هنگام وقوع ماه گرفتگی خواندن نماز آیات واجب است.