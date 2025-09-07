معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی امسال برای اجرای طرح‌های مختلف در استان‌های کشور تخصیص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سجاد احمدوند در آیین تکریم و معارفه مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی گفت: مجموع اعتبارات این سازمان در سال جاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است که حدود ۹۴ درصد آن مربوط به اعتبارات هزینه‌ای و بخش کمی به طرح‌های عمرانی اختصاص دارد.

وی با اشاره به وجود ۷۰ طرح ناتمام در بخش آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: نیمی از این طرح‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اضافه کرد: برخی طرح‌ها بدون کارشناسی کافی وارد مرحله اجرایی شده‌اند، اما ضروری است که تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

احمدوند تاکید کرد: پایش رشته‌های آموزشی مطابق با نیاز روز بازار به صورت مستمر انجام می‌شود تا آموزش‌ها همسو با تحولات اقتصادی و شغلی کشور باشد.

وی همچنین بر کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اکنون ۶۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند تا بخش خصوصی بتواند نقش بیشتری در ارائه آموزش‌های مهارتی ایفا کند.

در این آیین از زحمات مهدی رحمدل تقدیر و آرش اخوان طبسی به عنوان سرپرست آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی معرفی شد.