نویسنده و پژوهشگر حوزه کودک و نوجوان گفت: مجموعه ۱۲ جلدی «۳۶۶ روز با پیامبر» داستان زندگی حضرت رسول (ص) از کودکی تا رحلت ایشان را برای کودکان و نوجوانان در قالب داستان روایت می‌کند.

نقی سلیمانی نویسنده مجموعه کتاب «۳۶۶ روز با پیامبر» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: در این اثر تلاش شده تا سیره اخلاقی و اجتماعی حضرت محمد (ص) را در قالب داستان‌هایی روزانه، از کودکی تا رحلت ایشان، برای نسل جدید روایت کند که تاکنون دو جلد از این مجموعه منتشر و جلد سوم آن نیز در آستانه انتشار است.

وی گفت: این مجموعه حاصل بیش از ۱۲ سال تحقیق و نگارش است و با بهره‌گیری از منابع معتبر قرآنی، تاریخی و دیگر اسنادی مانند آثار استاد مطهری، علامه طباطبایی و دکتر سیدجعفر شهیدی صورت گرفته است.

سلیمانی افزود: در این اثر تلاش شده تا سیره پیامبر اسلام را به زبانی ساده و قابل فهم برای گروه سنی کودکان و نوجوانان روایت کند.

این نویسنده با اشاره به اینکه هر جلد از این مجموعه به یک ماه اختصاص دارد و شامل داستان‌هایی روزانه از زندگی پیامبر است، گفت: این مجموعه داستانی با محوریت موضوعات تربیتی، اخلاقی و اجتماعی مانند صداقت، شجاعت، نیکوکاری، وفاداری، صبر و احترام به کودکان نوشته شده‌اند.

وی افزود: این داستان‌ها به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که هم خود کودک بتواند بخواند و هم والدین و معلمان در کنار او از آن بهره‌مند شوند.

نقی سلیمانی در خصوص تصویرگری‌های این مجموعه گفت: تصویرگری مجموعه را رضا مکتبی بر عهده داشته که با دقت و ظرافت، فضای تاریخی و عاطفی داستان‌ها را به تصویر کشیده است.

وی افزود: همچنین در ابتدای هر جلد، احادیثی منتخب از پیامبر اسلام آورده شده که با آموزه‌های قرآنی هم‌خوانی دارند و به تقویت جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی شخصیت ایشان در ذهن کودک کمک می‌کنند.

سلیمانی در پایان گفتگوی خود تأکید کرد: اگر بخواهیم نسل جدید را با پیامبر عظیم شأن اسلام آشنا کنیم، باید از زبان داستان بهره بگیریم؛ چرا که داستان می‌تواند کودکان را به عمق زندگی و شخصیت پیامبر (ص) ببرد و آن را برایشان ملموس‌تر و قابل درک کند.

«۳۶۶ روز با پیامبر» در انتشارات به نشر منتشر شده است و به گفته ناشر، این مجموعه ۱۲ جلدی تا پایان سال تکمیل و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

کتاب‌های «پیامبر»، «فیل‌های سفید غزل»، «قصه‌های پیامبران و فرزندانشان»، «دریا اسب من شده است» و «افسانه نو» از دیگر آثار نقی سلیمانی است.