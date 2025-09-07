فرماندار شهرستان آذرشهر گفت:با توجه به وجود ذخایر سنگ در این شهرستان احداث شهرک تخصصی سنگ مطالبه دیرینه و به حق مردم و فعالان حوزه سنگ است که متاسفانه تاکنون این موضوع محقق نشده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رحمت اللهی در جلسه تخصصی احداث شهرک سنگ با اشاره به ظرفیت منحصر‌ به‌ فرد معادن سنگ آذرشهر در سطح ملی و جهانی گفت: در راستای جلوگیری از خام فروشی سنگ و تحقق منویات مقام معظم رهبری و شعار سال از ظرفیت بخش خصوصی برای احداث شهرک سنگ استفاده می‌شود و در این خصوص ۹۰ هکتار زمین در جوار معادن سنگ برای احداث شهرک سنگ پیش بینی شده است.

وی بر ضرورت احداث شهرک تخصصی سنگ در جوار معادن و اهمیت آن در رشد اقتصادی استان تاکید کرد و افزود: به دلیل نبود صنایع فرآوری سنگ در این شهرستان ذخایر سنگ به صورت فله‌ای خام فروشی می‌شود و این روند موجب خارج شدن ارزش افزوده سنگ از شهرستان و استان می‌شود.