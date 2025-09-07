شهردار تبریز با اشاره به نقش موثر ورزش در حل مشکلات اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه از پرداخت پاداش ویژه قهرمانی جهان به دو بازیکن تبریزی تیم ملی والیبال جوانان کشورمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یعقوب هوشیار در دیدار با پوریا آریاخواه و مرتضی نریمانی دو ملی‌پوش والیبال زیر ۲۱ سال ایران که در قهرمانی جهانی این تیم نقش‌آفرین بودند اظهار کرد: تبریز و آذربایجان همواره مهد ورزش ایران بوده‌اند و استعداد‌های درخشانی از این خطه به کشور معرفی شده است.

وی با تاکید بر جایگاه جهانی والیبال افزود: وجود هواداران پرشمار این رشته در دنیا نشان می‌دهد والیبال به جایگاه واقعی خود رسیده است.

شهردار تبریز اظهار کرد: تبریز ظرفیت مطلوبی در میزبانی رویداد‌های بین‌المللی دارد به طوری که آماده برگزاری مسابقات جهانی فوتبال گل‌کوچک و قهرمانی هاکی داخل سالن در سطح آسیا هستیم.

هوشیار ادامه داد: شهرداری تبریز هیچ کمکی را در مسیر میزبانی مسابقات بین‌المللی دریغ نخواهد کرد و همواره حامی فدراسیون‌ها برای برگزاری چنین رویداد‌هایی بین المللی با میزبانی تبریز است.

شهردار تبریز نقش اجتماعی ورزش را مهم دانست و گفت: ورزش ارزان‌ترین، سریع‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای حل مشکلات اجتماعی جامعه است. در همین راستا شهرداری تبریز پروژه‌های متعددی را در حوزه ورزشی اجرا کرده به‌ گونه‌ای که در این دوره سرانه ورزشی شهر از ۳۰ متر مربع به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

هوشیار همچنین با اشاره به افتخارآفرینی دو بازیکن تبریزی تیم ملی والیبال جوانان تاکید کرد: چنین استعداد‌هایی می‌توانند در آینده با مربیگری اقدام به تربیت و پرورش هزاران ورزشکار دیگر در تبریز و کشور کنند.

وی افزود: در روز‌های آینده با حضور در منزل این دو قهرمان ملی از آنان به ویژه والدینشان که نقش مهمی در دستیابی به این عنوان داشتند قدردانی و پاداش ویژه قهرمانی به ایشان اهدا خواهد شد.

در پایان این دیدار پوریا آریاخواه و مرتضی نریمانی نیز از توجه ویژه شهردار تبریز به توسعه ورزش و اماکن ورزشی قدردانی کرده و ابراز امیدواری کردند این روند در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.