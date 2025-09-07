رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: ایثار جوانان در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان از عمق معنویت موجود در نیرو‌های مسلح ما دارد که با تاسی از همین عنصر ما توانستیم در دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه با افتخار و سربلندی بیرون بیاییم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام محمد بهمن در جمع فرماندهان و کارکنان منطقه پدافند هوایی شمال غرب کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ۱۲روزه اظهار کرد: در جنگ‌های حق علیه باطل از صدر اسلام تاکنون با وجود کثرت جمعیت باطل ولی باز هم پیروزی و نصرت الهی با جبهه حق بوده است.

وی افزود: جبهه حق همواره یار و یاوری به نام خداوند متعال داشته که همیشه و در همه حال پشتیبان و مدافع جبهه حق بوده است.

وی گفت: ایمان شرط اصلی پیروزی در برابر جبهه کفر است و با اتصال به خداوند متعال می‌توان پیروز بسیاری از میدان‌ها بود.

حجت الاسلام بهمن به مولفه‌های توان رزم اشاره و اظهار کرد: معنویت از عناصر مهم و تاثیرگذار در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است که باعث شده موفقیت‌های چشمگیری در عرصه توان دفاعی و مقابله با استکبار جهانی برای ایران اسلامی به ارمغان بیاید.