با پایان روز دوم مسابقات قهرمانی کشور اسکواش دختران در اراک، ۴ ورزشکار برتر هر رده سنی مشخص شدند و به مرحله نیمهنهایی راه یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای قهرمانی کشور دختران در اراک پیگیری شد و با انجام دیدارهای حساس، برترینها به مرحله نیمهنهایی صعود کردند.
بر این اساس در رده سنی کمتر از ۱۱ سال:مهرسا دری از تهران، غزل فریدون از سمنان، نیکی عابدانزاده از شیراز و سما پیلهور از مرکزی با برتری مقابل حریفان خود جواز حضور در نیمهنهایی را کسب کردند.
همچنین در رده سنی کمتر از ۱۳ سال:مهرگان قریب از مرکزی، السا زارعیان جهرمی از شیراز، نیایش محمودی از تهران و ترنم کارگر حاجیآبادی از یزد نیز با شکست رقبا به جمع چهار بازیکن برتر این رده سنی پیوستند.