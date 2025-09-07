حدود ۶۰۰ واحد مسکونی در شهر گلمان آماده تحویل است
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر حدود ۶۰۰ واحد مسکونی از طرحهای نهضت ملی مسکن خودمالکی در شهر جدید گلمان آماده تحویل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
پیمان آرامون در بازدید از طرحهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلمان اظهار داشت: این واحدهای مسکونی به اتمام رسیده و در مراحل واگذاری به متقاضیان هستند.
وی ادامه داد: در بخش طرح حمایتی مسکن شهری در مجموع بیش از ۱۴۳۶ واحد مسکونی در شهر جدید گلمان در دست اجرا هستند که ۶۰۰ واحد به اتمام رسیده است.
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: این تعداد واحد مسکونی در سه سایت ۱۰۸ واحدی، ۴۰۰ واحدی و ۳۰۰ واحدی به روش انبوه سازی و یک سایت به میزان ۶۲۸ واحد در قالب کارگزاری در دست اجرا در مراحل مختلف ساخت هستند.
آرامون بیان کرد: از مجموع یک هزار و ۴۳۶ طرح مسکونی در طرحهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلمان ارومیه ۸۰۰ واحد به روش انبوه سازی و ۶۲۸ واحد به روش کارگزاری به صورت گروه ساخت ۲ واحدی در زمین ۲۹ هکتاری اجرا میشود.
وی اضافه کرد: شهر جدید گلمان ظرفیت جمعیت پذیری ۱۸۰ هزار نفری را دارد و توسعه زیرساختهای لازم و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود از جمله موارد مورد تاکید در شهر جدید گلمان است.