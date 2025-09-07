استاندار آذربایجان شرقی از امضای تفاهم نامه اصلاح سیستم خنک کاری نیروگاه حرارتی تبریز از سوی وزاری نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در حاشیه امضای تفاهم نامه اصلاح سیستم خنک کاری نیروگاه حرارتی تبریز به خبرنگاران گفت: مزیت اجرای این طرح کاهش ۸۰ درصدی مصرف آب و افزایش تولید برق تا ۸۰ مگاوات ساعت است.

وی افزود: پس از این سرمایه‌گذاری توسعه نیروگاه حرارتی تبریز در دستور کار قرار دارد تا با تکمیل این نیروگاه بیش از ۶۰۰ مگاوات ساعت برق تولید شود.

سرمست گفت: این اقدامات در تامین برق صنایع و شتاب دهی به توسعه استان و به خصوص بخش صنعت و معدن نقش حیاتی خواهد داشت.