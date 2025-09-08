پخش زنده
امروز: -
رئیس اجرائیات شرکت عمران آب و خدمات کیش، گفت: طرح ساماندهی و جمعآوری موتورهای برقی در کیش، وارد مرحله جدید اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجید پردیس افزود: در این مرحله علاوه بر توقف فعالیت ایستگاههای اجاره غیرمجاز، موتورهای متخلف و بدون مجوز نیز با حضور ماموران انتظامی پلیس راهور توقیف خواهند شد.
او افزود: این اقدام با هدف ارتقاء ایمنی معابر، کاهش حوادث شهری، ایجاد آرامش در فضاهای گردشگری و بازگرداندن هویت اصیل و آرام کیش ادامه دارد.
مجید پردیس، خاطرنشان کرد: اجرای طرح ساماندهی موتورهای برقی، علاوه بر کاهش محسوس بینظمی، حس آرامش و امنیت بیشتری به فضای شهری بخشیده و موجب رضایت گسترده شهروندان و گردشگران شده است.
او افزود: در اجرای طرح ساماندهی، ماموران انتظامی پلیس راهور و واحد اجراییات شرکت عمران، آب و خدمات کیش با مراقبت از امنیت و انضباط شهری، روند جمعآوری و برخورد با متخلفان را با جدیت دنبال میکنند.