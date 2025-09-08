پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان بهسازی، زیباسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) از آغاز طرح مرمت و جدارهسازی سه راه تا چهارراه بازار قم با هدف ارتقای منظر شهری، ساماندهی سیمای بافت مرکزی و حفظ اصالت بناهای تاریخی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علیرضا خاکی با بیان اینکه وضعیت نابسامان برخی جدارهها در هسته مرکزی شهر، آرامش ذهنی شهروندان و زائران را بر هم زده و ارزشهای کالبدی و فرهنگی قم را تحتالشعاع قرار داده است، گفت: ارتقای منظر شهری، ایجاد خوانایی بصری، تکمیل پروژههای گذشته در بهسازی هسته مرکزی، احترام به حریمها و ایجاد فضای زیارتی برای شهروندان و زائران از اهداف اجرای این طرح است.
وی افزود: پس از اتمام ساماندهی برخی اغتشاشات بصری و کف سازی مسیر سه راه تا چهارراه بازار، سازمان بهسازی، زیباسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر برای مرمت جدارهها در این محدوده شهری اقدام خواهد کرد.
خاکی با اشاره به پیچیدگیهای متعدد طرح بهسازی چهارراه بازار گفت: پیچیدگیهای کالبدی و اجتماعی و ضرورت هماهنگی میان بخشهای مختلف مدیریت شهری، اصناف و ذی نفعان، باعث تعویق اجرای این طرح شد؛ ولی پس از تدوین طرح و فراهم شدن مقدمات، زمان اجرای آن فرارسیده است.
به گفته مدیرعامل سازمان بهسازی، زیباسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر، اقدامات اجرایی شامل برچیدن و مرمت بخشهای فرسوده و آسیب دیده، پاکسازی و زدودن الحاقات نامتناسب، بهسازی اندودها، نماچینی با آجر سنتی، نصب سنگ پلاک و اجرای سرستونهای آجری خواهد بود.
وی تأکید کرد: طرح مرمت جداره چهارراه بازار یکی از مهمترین طرحهای بهسازی شهری در قم است و در این مسیر، هدف نهایی سازمان جلب مشارکت مردمی برای بهبود وضعیت کالبدی و بصری این محدوه است.
خاکی ادامه داد: از مهمترین اهداف در این طرح احیای سراهای رها شده و یا دچار آسیب با همکاری و مشارکت مالکان و ایجاد کاربریهای متناسب با این محدوده پس از اصلاح کالبدی است.