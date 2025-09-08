به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، این اجتماع که شامگاه یکشنبه با فراخوان اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوریخواه مقابل تشکیلات استانی این حزب در استانبول برگزار شد.

اوزگور اوزل از مردم خواسته تا با حضور دراین اجتماع مخالفت خود با تعیین قیم دولتی برای حزب جمهوریخواه اعلام کنند. تصاویر منتشره نشان می‌دهد نیرو‌های امنیتی ساختمان حزب جمهوریخواه را محاصره کرده و از عبور جمعیت خشمگین به ساختمان این حزب جلوگیری می‌کنند.

گفتنی است این اجتماع در حالی تشکیل شده که استانداری استانبول با انتشار اطلاعیه‌ای برگزاری هر گونه راهپیمایی، اجتماع و تحصن در شش منطقه بشیکتاش، بی اوغلو، ایوب سلطان، کاغذخانه، ساریر و شیشلی را تا ساعت ۲۰ دهم سپتامبر ممنوع کرده است.